"الأعلى للإعلام": وقف عرض "شيخ الحارة" على القنوات الإماراتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

تلقى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابا من الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أكد فيه التواصل مع قناتي الظفرة وحواس، وحذف كل المحتوى الذي يتعارض مع المعايير المعمول بها في القوانين والأنظمة والأكواد الإعلامية المصرية من برنامج "شيخ الحارة".

وقال بيان للمجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأربعاء، إنه تم وقف عرض البرنامج بالقنوات الإماراتية.

وثمّن الوزير سلطان الجابر، العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مؤكدا حرص بلاده على توطيدها وترسيخها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين، حسب بيان الأعلى للإعلام.

وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، خاطب نظيره الإماراتي حول لجوء قناة القاهرة والناس لبيع برنامج "شيخ الحارة" لقنوات إماراتية عقب قرار وقفه في مصر بقرار من المجلس الأعلى للإعلام، خلال شهر رمضان الماضي.