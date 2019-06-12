مصر | بلاغ يتهم مدير صالة كريستيز للمزادات بلندن بسرقة رأس توت عنخ آمون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم مدير صالة كريستيز للمزادات بلندن بسرقة رأس توت عنخ آمون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 8014 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه صاحب ومدير صالة مزادات كريستيز بلندن وآخرين بسرقة وتهريب الرأس الحجري للملك توت عنخ آمون وعرضها للبيع بالمزاد العلني بدار كريستيز يوم 4 يوليو 2019 بثمن يبلغ 4 مليون جنيه استرليني.

ونص محمود في البلاغ المقدم منه، أن القطعة الأثرية المعروضة للبيع تمت سرقتها من مصر وتهريبها إلى لندن لعرضها للبيع، وأن صالة المزادات ومديرها اشتركوا مع آخرين لسرقة تلك القطعة وتهريبها، وهو الآمر المؤثم قانونا طبقا لنص المادة 41 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على (يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك في ذلك..).

وطالب في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لصاحب ومدير صالة مزادات كريستيز، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية للوصول إلى الجناة المشتركين مع مدير صالة المزادات لتهريب القطعة الأثرية، وطالب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومخاطبة السلطات البريطانية لوقف المزاد واسترداد الرأس الحجري للملك توت عنخ آمون، وإحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية عاجلة.