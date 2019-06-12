أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: إرهاب الطرق يحصد أرواح الأبرياء يوميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: إرهاب الطرق يحصد أرواح الأبرياء يوميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ارتفاع نسبة حودث الطرق خلال الفترة القليلة الماضية، وارتفاع نسبة الضحايا والمصابين التي تخلفها، مؤكدًا أنه لا يكاد يمر يوم واحد، إلا وتشهد الطرق المصرية العديد من حوادث الطرق، وسقوط العشرات من الأبرياء وتتناثر جثثهم فوق الطرق.

وقال في تصريحات صحفية، إن ارتفاع نسبة الحوادث فوق الطرق المصرية، وارتفاع نسبة الضحايا، جعل مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تلك الحوادث، موضحًا أن الأسباب معروفة للجميع، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: سوء حالة الطرق، وانتشار المطبات العشوائية، وتهور السائقين، وعدم وجود رقابة مرورية فاعلة.

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وأضاف عضو مجلس النقابة، أنه رغم ذلك، تقف الحكومة عاجزة عن مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، التي تحصد أرواح العشرات يوميًا والآلاف سنويًا.

يذكر أن طريق الاوتوستراد بحلوان، شهد صباح اليوم حادث كبير، راح ضحيتها 14 شخصًا بخلاف المصابين في تصادم 3 سيارت.

