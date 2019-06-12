أخبار مصر | اللجنة الدائمة للآثار تؤكد على ضرورة وقف مزاد كريستيز بلندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الدائمة للآثار تؤكد على ضرورة وقف مزاد كريستيز بلندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت اللجنة الدائمة للآثار المصرية شديد اعتراضها علي قيام صالة كريستيز للمزادات في لندن بعرض 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة من ضمنها رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون للمزاد العلني يومي 3و4 يوليو.

وأكدت اللجنة على ضرورة وقف البيع وعودة كل القطع التي خرجت بطريقة غير شرعية الي مصر.

جاء ذلك في في اجتماع اليوم الأربعاء 12 يونيو برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتي تضم في عضويتها خبراء من الوزارة وأساتذة الآثار في الجامعات المصرية.