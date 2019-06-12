أخبار مصر | 7 ملايين جنيه إجمالي مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خمس سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 ملايين جنيه إجمالي مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خمس سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزارة الأوقاف، إن مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حققت أكثر من سبعة ملايين جنيه في السنوات الخمس الأخيرة بخلاف عشرات المكتبات المهداة لمختلف دول العالم ، وعشرات المكتبات المهداة لمكتبات الوزارة والمساجد الكبرى ، هذا إضافة إلى حركة الترجمة والنشر الواسعة التي يقوم بها المجلس داخل مصر وخارجها .

وأعلنت وزارة الاوقاف عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات، والدكتور أحمد عبد الرؤوف وكيل الوزارة للشئون القانونية ، والمهندس مجدي أبو عيد وكيل الوزارة للشئون الهندسية، لسرعة دراسة إنشاء صندوق لإسكان العاملين بالأوقاف ينطلق عمله خلال العام المالي 2019 / 2020م بدعم كبير من الموارد الذاتية للوزارة .

وقال بيان لوزارة الأوقاف أن الصندوق يهدف إلى توفير سكن كريم للعاملين بالأوقاف، وستكون الأولوية فيه لإسكان الأئمة المغتربين بالمناطق الحدودية والنائية ، وفي المحافظات التي تتوفر فيها مشروعات لهيئة الأوقاف المصرية أو لهيئة المجتمعات العمرانية ، وسوف تعلن الوزارة عن ضوابط التقدم للصندوق أو الاشتراك فيه فور إنهاء إجراءات اعتماده وتأسيسه .