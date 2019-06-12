أخبار مصر | تجديد تعيين عبد الآخر يوسف مديرا للعلاقات العامة بالأوقاف

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اعتمد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء، تجديد تعيين عبد الآخر يوسف إسماعيل مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة، واعتمد الوزير تكليف الدكتور محمد عبد ربه عبد السلام بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية.

من ناحية أخرى اعلنت وزارة الاوقاف عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات، والدكتور أحمد عبد الرؤوف وكيل الوزارة للشئون القانونية ، والمهندس مجدي أبو عيد وكيل الوزارة للشئون الهندسية، لسرعة دراسة إنشاء صندوق لإسكان العاملين بالأوقاف ينطلق عمله خلال العام المالي 2019 / 2020م بدعم كبير من الموارد الذاتية للوزارة .