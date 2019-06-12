أخبار مصر | الإفتاء تنعى ضحايا حادث طريق الأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء تنعى ضحايا حادث طريق الأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت دار الإفتاء المصرية ضحايا حادث تصادم طريق الأتوستراد، حيث بلغ عدد المتوفيين 14 مواطنًا وإصابة 10 آخرين.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسر المتوفين وندعو الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

جدير بالذكر أن مصدراً أمنياً أكد أن الجثامين متواجدة داخل مشرحة مستشفي حلوان العام، حسام عبدالفتاح صبري، ٥١ سنة، واحمد بيومى بيومى محمد، ٦٩ سنة، ومحمد محمود يوسف، ٣١ سنة، ووردة عيد حسن، ٤٤ سنة، وحافظ محمد محمود، ٦٧ سنة، ورضا محمود محمد، ٥٤ سنة، وربيع عبدالعزيز محروس عطا، ٦٠ سنة، وأشرف محمد مطيع احمد احمد، ٥٠ سنة، إضافة ٤ جثامين مجهولة بدون إثبات شخصية.

وأن شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصادم سيارتين ميكروباص وأخرى چيب على طريق الأوتوستراد بمنطقة طرة وعلى الفور تم الدفع بأوناش المرور لتسيير الحركة المرورية.