أخبار مصر | "صحة النواب" توافق على قانون الهيئة العليا للدواء من حيث المبدأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة النواب" توافق على قانون الهيئة العليا للدواء من حيث المبدأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلاميًا باسم "الهيئة العليا للدواء"، المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.

وقال العمارى، إن القانون الجديد سيكون خطوة مهمة لحل كافة المشاكل المتعلقة بهذا الملف الحيوى، وسيكون بداية لطفرة حقيقة لتصدير الدواء المصرى للخارج، مُضيفا أن اللجنة ناقشت أيضا مواد الإصدار وأقرتها، ومن المقرر تحديد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد القانون، للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه طبقا للنص المُحال من الحكومة سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.