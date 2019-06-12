أخبار مصر | "الكوميستا" تعلن فوز 3 علماء مصريين من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكوميستا" تعلن فوز 3 علماء مصريين من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الكوميستا "اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي"، التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، فوز ثلاثة علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل من أصل ثمانية بعدد من الجوائز.

وفاز الدكتور صلاح عبية، بجائزة أفضل كتاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا في الفترة من 2017 إلى 2019، عن كتاب "فوتونيات البللورات السائلة" الصادر عام 2016 بدار نشر وايل – بالولايات المتحدة، وفي هذا الكتاب تم دمج لأول مرة البلورات السائلة مع الفوتونيات لاقتراح ألياف بصرية حديثة تساعد علي مضاعفة المعلومات والبيانات المنقولة عبر شبكات الإتصالات الحديثة دون أية تكلفة إضافية.

كما أعلنت اللجنة عن فوز الدكتور ابراهيم الشربيني، مدير برنامج علوم النانو ومركز ابحاث علوم المواد، لأفضل براءة اختراع عن استحداث تكنولوجيا جديدة آمنة للتوصيل الدوائي الموجه والممتد المفعول عبر الرئة والتي يمكن استخدامها في تطوير العلاجات الحالية عبر الاستنشاق، حيث ﺗم التوﺻل إلى ﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر ﻣواد ﺑوﻟﯾﻣرﯾﺔ نانو– ميكرونية ﺟدﯾدة ﺗﻌﻣل ﻛﻧﺎﻗﻼت ﻟﻸدوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻧﺷﺎق وﺗزﯾد ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟى أكثر من 10 أﯾﺎم ﺑدﻻ ﻣن ﺳﺎﻋﺗﯾن أو 4 ساعات ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﺧﺎﺧﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.

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فيما حصل الدكتور محمد الكردي، استاذ مساعد مركز علوم المواد ومدرس الكمياء بجامعة العلوم والتكنولوجيا، على جائزة افضل بحث علمي بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية حيث فاز بأفضل بحث في الكمياء لعام 2018، من خلال البحث المقدم باكتشاف انبعاثات جديدة من المركبات الكميائية Polymer والتي لها قابلية لامتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون من الهواء حيث تعمل هذه المركبات على تنقية الهواء والغاز الطبيعي من ثاني اكسيد الكربون بما يخدم قطاع عريض من الصناعات في مصر للحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.

منظمة التعاون الإسلامي والتي كانت تعرف سابقاً باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، هي منظمة إسلامية دولية تجمع سبعا وخمسين دولة إسلامية، وتصف المنظمة نفسها بأنها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي" وأنها تهدف لحماية المصالح الحيوية للمسلمين البالغ عددهم نحو 1,6 مليار نسمة، وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.

الدول السبع و الخمسون هي دول ذات غالبية مسلمة من الوطن العربي و افريقيا و أسيا الوسطي و جنوب شرق أسيا و شبه القارة الهندية و البلقان و البوسنه و ألبانيا.

تأسست المنظمة في الرباط1969، إذ عقد أول اجتماع بين زعماء دول العالم الإسلامي، بعد حريق الأقصى سنه 1969 حيث طرح وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة في القدس وقبة الصخرة، وذلك كمحاولة لايجاد قاسم مشترك بين جميع فئات المسلمين.