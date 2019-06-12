أخبار مصر | عبدالرحيم علي: استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي عمل إرهابي جبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالرحيم علي: استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي عمل إرهابي جبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، استهداف ميليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف اليوم، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة واصفا هذا الحادث بأنه عمل إرهابي جبان.

وطالب "علي"، جميع الدول العربية اتخاذ المواقف الإيجابية والشجاعة باتخاذ قرار عربي موحد بتشكيل قوة عسكرية عربية موحدة لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها منذ عدة سنوات، مؤكدا أن تنفيذ هذه المبادرة سيكفل القضاء نهائيا على جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين إضافة إلى إن تنفيذ هذه المبادرة سيقضي على أطماع إيران فى منطقة الخليج وسيحافظ على الأمن القومى العربى والخليجي.

وأكد الدكتور عبدالرحيم، أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة وفى العالم كله بعد أن باتت ظاهرة الإرهاب الأسود تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين.