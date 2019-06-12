شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بـ«دائري أسيوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن انتهاء إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 800 مم (GRB) بالطريق الدائري بمنطقة المعلمين أمام حديقة الإيمان والمغذي لمنطقة غرب أسيوط، الذي تعرض لكسر مفاجئ عصر الأربعاء، وتم ضخ المياه بالخط.

Advertisements

وأشار المحافظ إلى أنه تم التعامل مع الازمة بنجاح ومواجهة الاثار السلبية التي ترتبت عليها من ضعف المياه أو غرق تجمعات المياه الكبيرة ببعض الشوارع لافتا إلى نه تم التعامل مع التجمعات بشفطها ووضع التربة الزلطية بالشوارع وتعويض الاسر المضارة من المياه.

يذكر أن محافظ أسيوط قام بتفقد جميع اعمال الاصلاح وشفط المياه ووضع التربة الزلطية بالشوارع المتضررة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى تحت اشراف المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومهندسى الصيانة بالشركة والفنيين المتخصصين.

وأشار المهندس محمد صلاح إلى أن اعمال الاصلاح تم خلالها استخدام 15 سيارة كسح وشفط مياه و6 سيارات مياه نقية و2 طلمبة سحب وطلمبة غاطسة و2 حفار وسيارة الورشة المتنقلة بالشركة لافتا إلى ان الاثار المترتبة على عمليات الاصلاح تمثلت في ضعف المياه بمنطقة غرب أسيوط، وتمت الاستعانة ببعض البدائل منها محطة مياه نزلة عبداللاه المرشحة وخزان مياه غرب وبمشاركة الحماية المدنية والحملة الميكانيكية بحي غرب والكهرباء والإسعاف والغاز الطبيعي.