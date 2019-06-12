شكرا لقرائتكم خبر عن قبل التشغيل التجريبي.. وزير الطيران المدني يزور مطار العاصمة الدولي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، الأربعاء، مطار العاصمة الدولي، تمهيداً للتشغيل التجريبي له خلال الفترة المقبلة.

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وبحسب بيان، رافقه خلال جولته الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار، وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وعدد من رؤساء الشركات التابعة، ولفيف من قيادات الطيران.

وخلال الجولة، قام المصري بالمرور على صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سير الحقائب ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية، تمهيدا للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبي، والتأكد من توافر كافة الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن «مطار العاصمة سيساهم بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، إضافة إلى دعمه حركة السياحة والسفر، فضلاً عن تخفيف التكدس التشغيلي لمطار القاهرة الدولى، ومساهمته بشكل كبير في تنمية منطقة السويس والعين السخنة التي تحتوى على الموانئ البحرية وهى (السويس– الأدبية– العين السخنة) التي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار، ومن المخطط لهذه المنطقة إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجستى وصناعى عالمي وتخلق مناخا استثماريا إيجابيًا يخدم الاقتصاد القومي المصري».

وزير الطيران المدني يتفقد مطار العاصمة الدولي