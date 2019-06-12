شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازى مصر لأسر ضحايا الهجوم المسلح الذى استهدف إحدى القبائل بوسط مالى، مما أسفر عن وفاة نحو 95 شخصاً.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، الأربعاء، على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب مالى الشقيق.