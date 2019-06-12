شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للتصنيع" تبحث التعاون مع شركة عالمية فى مجال أسطوانات غاز السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بسرعة تطوير وتحديث السيارات ووسائل النقل الجماعي والتحول لإستخدام الغاز كبديل للبنزين، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، جاء هذا خلال زيارة وفد من شركة هكسجون Hexagon العالمية، لبحث التعاون والتصنيع المشترك للإسطوانات المستخدمة في تحويل السيارات للعمل بالغاز وفقا لأحدث النظم الصناعية الحديثة.

تناولت المباحثات بحث تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتدريب وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك في صناعة إسطوانات غاز السيارات.

يُذكر أن هذه الإسطوانات مصنعة من مادة الفيبر جلاس و تتميز بالأمان ومراعاة إشتراطات السلامة البيئية وتحمل درجات الحرارة العالية وخفة الوزن بنسبة 75% مقارنة بالإسطوانات المستخدمة حاليا.

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في هذا الصدد أكد "التراس" هذه الصناعة تتوافق مع خطط الدولة الرامية للإسراع بعملية التحول من إستخدام البنزين إلي الغاز في السيارات.

من جانبه أشاد "Alfred Walbrer " المدير التنفيذي لشركة هكسجون العالمية بفرعها بالمانيا بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدراتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

وأعرب عن تقديره لهذا التعاون باعتباره خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الافريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في هذا المجال، مشيرا إلي ان التعاون مع الهيئة يُمثل بداية قوية لتلبية إحتياجات السوق المحلي لمصر والتصدير للبلدان العربية والإفريقية.