شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين جنيه حجم مبيعات كتب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن كتب الوزارة حققت أكثر من 7 ملايين جنيه إجمالى مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى 5 سنوات بخلاف عشرات المكتبات المهداة لمختلف دول العالم.

وأضاف الأوقاف، أن ذلك يأتى فى إطار رسالة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير، معتبرة أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية علامة فارقة فى نشر الثقافة الإسلامية، حيث حقق إجمالى مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامى أكثر من سبعة ملايين جنيه فى السنوات الخمس الأخيرة بخلاف عشرات المكتبات المهداة لمختلف دول العالم، وعشرات المكتبات المهداة لمكتبات الوزارة والمساجد الكبرى، هذا إضافة إلى حركة الترجمة والنشر الواسعة التى يقوم بها المجلس داخل مصر وخارجها.