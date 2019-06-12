شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح وإغماءات بعد امتحان اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبايت آراء الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية في المحافظات، الأربعاء، وشهدت اللجان حالة من الفرحة بين الطلاب، فيما أصيب عدد من الطلاب والطالبات بالإغماء داخل اللجان.

في الجيزة، تباينت آراء طلاب المرحلة الثانوية عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية في ٦ أكتوبر، فبينما أشاد العديد منهم بسهولته، وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط وفوق المتوسط، ارتأى آخرون صعوبته في القصة والإختياري.

في نفس السياق، أشاد أشرف سلومة، مدير إدارة ٦ أكتوبر بالتأمين الجيد للجان، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بخصوص صعوبة الامتحان، لافتًا إلى أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وفي القليوبية، حرر مسؤولو لجنتي مدرسة أسماء بنت أبي بكر وحسن أبو بكر بالقناطر 3 محاضر غش لطلاب قاموا بتصوير ورقة إمتحان اللغة الإنجليزية.

وفي الدقهلية، سادت حالة من الارتياح بين غالبية الطلاب عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية، بينما اشتكى القليل من الترجمة، مؤكدين أن بها كلمات لم ترد عليهم من قبل.

وأكد الطلاب أن الامتحان في مجمله في مستوى الطالب المتوسط ويحتوي على جزئيات بسيطة للطالب المتفوق.

وشهدت مدينة بلقاس تجمع عدد من أولياء أمور الطلاب أمام عدد من اللجان وحاول بعض الشباب تسلق أسوار اللجان وإذاعة إجابات الأسئلة وانتشرت تأمينات الشرطة بمحيط اللجان لمنع أي تجمعات.

وأصيبت طالبتان بإعياء شديد أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية وتم نقل إحداهما المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأصيبت طالبة بلجنة خالد الطوخي بالمنصورة بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال الامتحان، ورفضت نقلها للمستشفى، وعالجها الطبيب داخل اللجنة، وأصيبت طالبة بمدرسة الإعدادية بنين باللاوندي التابعة لإدارة أجا التعليمية بمغص كلوي وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى استقبال مستشفى أجا المركزي، وتم إسعافها، وعادت مرة ثانية إلى اللجنة مرة أخرى لاستكمال الامتحان.

وفي كفرالشيخ، أعرب الطلاب عن سعادتهم وبسهولة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية وعدم خروجها عن الكتاب المدرسي، كما قامت الطالبة «ي.ع.م.»، ١٧سنة، بإحدى لجان قلين بتمزيق ورقة إجابتها لعدم قدرتها الإجابة على الامتحان لصعوبة الامتحان، حسب قولها.

وفي البحيرة، قال عدد من طلاب إنه توجد صعوبات في السؤال الأول وسؤال الترجمة وبعض أسئلة الإختيار من متعدد في امتحان اللغة الإنجليزية.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى من امتحانات.

وفي بورسعيد، أحال د. نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، طالبين من مدرسة الشهيد طيار أحمد محمد أبو العطا، إلى الشؤون القانونية بعد ضبطهما أثناء محاولتهم تصوير وتسريب ورقة امتحان اللغة الإنجليزية، وتم مصادرة هاتفين مع الطالبين.

وفي دمياط، أكد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات، تلقت بلاغًا بقيام الطالبة مريم محمد الشرقاوي بلجنة مدرسة الروضة الثانوية المشتركة بإدارة الروضة التعليمية بتمزيق كراسة الإجابة الخاصة بها، كما ابتلعت الطالبة «مريم م ع.» بلجنة كفر البطيخ الثانوية المشتركة بإدارة كفر البطيخ التعليمية دبوس في آخر ربع ساعة من انتهاء وقت الامتحان وعلى أثره تم نقلها إلى المستشفى وخرجت بعد إجراء الإسعافات لها.

وفي السويس، شكا طلاب الثانوية من صعوبة بعض أجزاء امتحان اللغة الإنجليزية، فيما خرجت طالبات باكيات مؤكدين صعوبة الامتحان، وقال عدد من الطلاب والطالبات إن الصعوبة تكمن في سؤال الاختياري وكذلك سؤال القطعة.

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وفي الشرقية، تم ضبط 6 هواتف محمولة بحوزة طلاب في لجان الثانوية العامة، من بينها ضبط 3 هواتف بإحدى لجان إدارة كفر صقر التعليمية و3 حالات أخرى بلجان تابعة لإدارات الزقازيق وأبوحماد وديرب نجم التعليمية.

وفي مطروح، تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التعليم، لجنة امتحانات في واحة سيوة، وأكد أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لم تتلق أي شكوي من صعوبة الإمتحان أو أي حالات شغب.

وفي شمال سيناء، سادت حالة من الفرحة بين الطلاب لسهولة الامتحان، وأكد عدد من الطلاب على أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وأن وقت الإجابة على الامتحان كاف.

وكشفت مديرية التربية والتعليم عن تغيب عدد 38 طالبًا وطالبة عن أداء الإمتحان في مختلف اللجان على مستوى المحافظة.

وفي جنوب سيناء، شهد عدد من لجان الامتحان حالات بكاء هيستيري من الطلاب وشكوى من صعوبة بعض الأسئلة، منها سؤال الترجمة، وسادت حالة من الارتباك أمام لجنة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء.

وفي المنيا، تباينت آراء الطلاب حول امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي» حول سهولة وصعوبة وعدم تناسب الوقت مع بعض الفقرات فيما اعتبره البعض مناسب لكل المستويات، ونفت غرفة العمليات تلقيها أي شكاوي أو رصد مخالفات خلال الامتحان.

في سياق متصل، حررت «مارلين. ا. س»، طالبة بمدرسة بني محمد شعراوي بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، محضر رقم 2847 أدارى لسنة 2019 مركز شرطة أبوقرقاص لإثبات واقعة إخطارها من الكنترول الرئيسي بأسيوط بأن ورقة إجابتها بمادة اللغة العربية بيضاء، وهو ما نفته الطالبة، مؤكدة أنها قام بالإجابة على الأسئلة المدونة بورقة الأسئلة دون تركها بيضاء.

وفي بني سويف، قال محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 6 طالبات اُصبن بحالات إغماء أثناء تأديتهن الامتحان، وتم نقلهن إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية مشيرًا إلى أن الطالبات هن: «نورهان .ن.م»، و«هبة .ر.م»، «سارة .س.م» و«آية ع ع» و«جيهان م ن بالفشن و«إسراء ي. م» من لجنة مدرسة محمد قصلة ببني سويف.

وفي الوادي الجديد، أبدى الطلاب استيائهم من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية، حيث أجمع الطلاب على صعوبة سؤال الترجمة والاختياري والقطعة.

وسادت حالة من الغضب من جانب الطلاب وأولياء الأمور أمام لجان الامتحانات نتيجة صعوبة الامتحان، وانخرط عدد من الطالبات في نوبات من البكاء والصراخ بعد خروجهن من اللجان، وأكد عدد من طالبات لجنة مدرسة نجيب محفوظ بالخارجة أن الامتحان خارج التوقعات.

وفي أسيوط، اُصيبت الطالبة «إيمان م م ع» بحالة إغماء في لجنة مدرسة أبوتيج خلال الامتحان، وتم استدعاء الإسعاف ونقلها لمستشفى أبوتيج المركزي، وتمكن المراقبون بإحدى اللجان من ضبط الطالب «محمد. ز. م» أثناء محاولته الغش مستخدمًا هاتف محمول وسماعة أذن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكن المراقبون بلجان مدرسة البداري الإعدادية من ضبط 7 حالات غش أثناء أداء الامتحان.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم إن الحالات التي تم ضبطها جميعهم كانوا يستخدمون التليفون المحمول وسماعة البلوتوث داخل اللجنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الفيوم، أكد معظم الطلاب أن الإمتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومن المنهج، بينما رأى البعض الآخر صعوبة الإمتحان لاحتوائه على أسئلة غير مباشرة.

وفي الاقصر، شكا عدد كبير من طلاب الثانوية العامة من صعوبة عدد من أسئلة امتحان الإنجليزى، مؤكدين على صعوبة القصة والترجمة والسؤال الاختياري، الذي ضم عدة نقاط تحتاج لوقت طويل للتفكير.

وقال عبداللطيف عمران، مدير عام التعليم، إن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أي شكاوى من الطلاب أو أي مشكلات بلجان الامتحانات.