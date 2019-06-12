شكرا لقرائتكم خبر عن 230 درجة.. تنسيق القبول بالثانوي العام في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2018/2019 بمجموع 230 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وأعلن على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات بمجموع 229 درجة، ونظام الثلاث سنوات 210 درجة، والثانوي الفني الصناعي خمس سنوات 200 درجة، وثلاث سنوات 195 درجة، و145 درجة للثانوي الزراعي، والثانوي التجاري خمس سنوات 200 درجة، ونظام ثلاث سنوات 140 درجة، والثانوي الفندقي المزدوج 185 درجة، والثانوي الصناعي المزدوج 165 درجة، ثانوي زراعي وتجاري مزدوج 140 درجة.