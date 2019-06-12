شكرا لقرائتكم خبر عن والد «رامي شحاتة»: البرلمان الإيطالي وافق على منح نجلى الجنسية تكريمًا لشجاعته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد شحاته قوشة، والد البطل المصري رامي شحاتة، البالغ من العمر، 14 سنة، إن البرلمان الإيطالي وافق على منح الجنسية الإيطالية لنجله، وهو أصغر من حصل عليها في هذا العمر كونها لا تمنح إلا بعد بلوغ الشاب 18 سنة حسب القوانين الإيطالية.

وأضاف «قوشة» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن بطولة رامي في إفشال العمل الإرهابي الذي استهدف أتوبيس مدرسته عندما حاول سائق خطف الأتوبيس وتوجه به إلى المطار لتفجيره وبداخله 54 طالبًا جعلت البرلمان يصوت على الموافقة على منحه الجنسية.

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وتابع: «رغم معارضة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني لحصول أي أجنبي على الجنسية الإيطالية ووقوفه سابقا في هذا الأمر، إلا أنه هو الذي تقدم بطلب إلى البرلمان لمنح نجلى الجنسية اعترافا منه ببطولته وشجاعته في افشال المخطط الارهابي وتم مناقشة الطلب خلال جلسة البرلمان الإيطالي أمس الثلاثاء، وأبدى موافقته على حصول نجلى على الجنسية، قائلًا «رامي مثل ابني بعد عمله البطولي في إنقاد زملائه ونجاة إيطاليا من عمل إرهابي كان سيهز العالم كله».

وعن وجود الأسرة في مصر، قال «قوشة»: «أنا وأسرتي الآن في مصر لارتباط نجله الأكبر بامتحانات الثانوية العامة، وبعد الامتحانات ستسافر الأسرة إلى إيطاليا»، مشيرًا إلى أنه «بمجرد وصولنا سيتوجه رامي لاستلام جواز السفر الأحمر، وحلف القسم الخاص بالجنسية».

وأكد والد رامي أن نجله من مواليد إيطاليا وكان سيحصل على الجنسية عند بلوغه 18 عام، قائلًا: «حصول نجلى على الجنسية الآن وفي هذا العمر الصغير شرف وفخر نعتز به جميعا لأنه دليل على أن المصري في أي مكان فخر لبلده وفخر لأي بلد يقيم فيها«.

واختتم حديثه، قائلاً: «أصبحت حديث إيطاليا واستطاع من خلاله أن يغير الانطباع عن الإرهاب في العالم خاصة وأن هذا هو أول حادث إرهابي في إيطاليا منذ 27 سنة، وكان الإرهابي يريد أن يفجر الأتوبيس في المطار وكانت رسالة غير مباشر للحكومة الإيطالية من السائق الذي غرقت زوجته واثنين من أبنائه في رحلة هجرة غير شرعية بعد أن رفضت الحكومة الإيطالية دخولهم الأراضي الإيطالية فأراد الانتقام لهم واحراج إيطاليا أمام العالم وموقف رامي دخل من خلاله التاريخ الإيطالي وأخذ لقب بطل من الحكومة الإيطالية».