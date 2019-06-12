شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: «إنجليزي الثانوية» فوق مستوى الطالب المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي» لطلاب الثانوية العامة جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، وهو ما أثار غضب واستياء أغلب الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك شكاوى كثيرة من الأجزاء الخاصة بالترجمة والاختياري، حيث أكد عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن الامتحان تعدى النسبة المسموح بها في الأسئلة الخاصة بالتميز، فضلا عن تضمن الامتحان عدة جمل صعبة.

وأشارت مؤسس الاتحاد إلى أن هناك حالة غضب بين أولياء الأمور بسبب التسريبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب بدء الامتحان مباشرة، مؤكدين أن التسريب يهدر تكافؤ الفرص ولا يميز بين الطالب المجتهد وغير المجتهد، مطالبين بالتشديد على المراقبين وعدم السماح للطلاب باستخدام الموبايل داخل اللجان.