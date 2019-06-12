شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» و«البطاينة» يبحثان تنظيم سوق العمل بين مصر والأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نضال فيصل البطاينة، وزير العمل الأردني، على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات العمالية وسبل تعزيزها بما يخدم البلدين الشقيقين، لا سيما تلك المتعلقة بالعمالة المصرية في المملكة، وذلك بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف.

وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والأردن قيادة وحكومة وشعبا، مشددين على أن هذه العلاقة استراتيجية ومميزة تغذيها الكثير من الروافد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأوضح «البطاينة» أهمية تحفيز العمالة المصرية الوافدة المتواجدة على أرض المملكة الالتزام بقوانين العمل والإقامة كعهدهم دائما، وتوعيتهم بأهمية ذلك لتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهم.

وأشار إلى ضرورة إيجاد آليات عمل مشتركة ومقترحات يتفق عليها الجانبان لتنظيم العمالة المصرية في الأردن منهم وبالتنسيق المباشر مع وزارة القوى العاملة المصرية والسفارة المصرية في الأردن.

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وشرح «البطاينة» لوزير القوى العاملة الوضع في الأردن من حيث ارتفاع معدلات البطالة من جهة وارتفاع إعداد العمالة الوافدة من جهة أخرى، وأن هذه المعادلة يجب أن يتم تعديلها لتكون أكثر منطقية وهذا لن يضر بطبيعة الحال بالعمالة المصرية المنظمة والقانونية.

من جانبه، أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، عمق العلاقات التي تجمع بين الأردن ومصر، وأن الجانب المصري يعمل جاهدا باستخدام كل قنوات الاتصال المتاحة لتوعية وتثقيف العمال المصريين في الخارج بضرورة الالتزام بقوانين الدولة المضيفة، مشددا على ضرورة ألا يكون هناك أي عامل مصري مخالف في الأردن.

وشدد الوزيران على أهمية وضع تصور لتنظيم سوق العمل، وإيجاد علاقات مشتركة تؤكد دعم ومساعدة مسيرة التنمية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الأردنية، والتعاون المثمر بين البلدين، وأهمية العامل ودوره الكبير في عملية البناء والتنمية التي تخوضها أي دولة تريد تشييدًا وبناء.

واتفق الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات التدريب المهني والتقني وريادة الأعمال.