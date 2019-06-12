شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 4 دول.. افتتاح اجتماعات الهيئة المشتركة للخزان الحجر الرملي النوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع التاسع عشر للهيئة المشتركة للخزان الحجر الرملي النوبي، بحضور الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومى لبحوث المياه، وأعضاء الهيئة عن الجانب المصري والليبي والسوداني والتشادى، والذي يعقد خلال يومى 12-13 يونيو 2019 بديوان عام المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.

ورحب «عبدالعاطي» برؤساء وأعضاء الهيئة من ليبيا والسودان وتشاد، مشيرا إلى أن نُدرة المياه في العالم العربي ليست أمراً جديداً على المنطقة، حيث أدركت دول الخزان النوبي أهمية التعاون والتنسيق فيما بينها، وعلى ذلك تم إنشاء الهيئة بهدف دراسة وتنمية واستثمار الموارد المائية بخزان الحجر الرملي النوبي وحمايتها والمحافظة عليها وترشيد استعمالها وتسخيرها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الدول المشتركة في هذا الخزان.

وأشار الوزير إلى أن الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل والتي أنشئت من ٦٠ عامًا والهيئة المشتركة لخزان الحجر المولى تمثلان نموذج للتعاون في المياه العابرة للحدود بنا يعزز تحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء، موضحا أنه من المقرر أن تتسلم مصر رئاسة مجلس إدارة الهيئة في الفترة من 2020-2021 بعد تسلمها من ليبيا والتي تولت رئاسة مجلس الإدارة في الفترة من 2018-2019.

ولفت إلى استعداد مصر لتقديم كافة أنواع الدعم للدول الأعضاء، وكذلك مساهمة المراكز البحثية والمراكز التكنولوجية والجامعات المتخصصة لكافة الدول بهدف بناء القدرات وتوطيد أطر التعاون والتنمية الشاملة بما يعطى مثالا يُحتذى به في إدارة الموارد المائية المشتركة والعابرة للحدود.

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ووجه «عبدالعاطي» بضرورة تعزيز أطر التعاون بين الدول أعضاء الهيئة وخصوصا في مجال بناء القدرات وتقديم كافة سُبل الدعم لها والعمل على تحقيق التكامل بين الدول الاعضاء وقام بتوجيه الدعوة أعضاء الهيئة إلى عقد اجتماعها القادم على هامش أسبوع القاهرة الثاني للمياه والمزمع عقده خلال الفترة 20 – 24 أكتوبر 2019.

افتتاح اجتماعات الهيئة المشتركة للخزان الحجر الرملي النوبي

افتتاح اجتماعات الهيئة المشتركة للخزان الحجر الرملي النوبي

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبدالحي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، في كلمته أمام الاجتماع، إن الهيئة المشــــتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي أخذ أدوات تنمية الموارد البشرية، موضحا أن الهدف من إنشاء الهيئة المشتركة هي المحافظة والحماية لمياه الخزان لأطول فترة زمنية والمساهمة في إقامة تجمعات زراعية واقتصادية مستقرة تستمر مئات السنين ووضع استراتيجية وآلية لإدارة الحوض تضمن الاستثمار الأمثل للمياه والمحافظة عليها.

كما قام المهندس سليمان البارونى، الرئيس الحالي ورئيس الجانب الليبي، بالترحيب بوزير الري والحضور وشكر مصر على استضافة المركز القومي لبحوث المياه لاجتماع الهيئة، واعتذر المهندس عثمان مصطفى ممثل الجانب السوادني عن أعضاء الهيئة عن عدم تمكن أعضاء الهيئة من الجانب السوداني عن الحضور كما شكر مصر لتنظيم الاجتماع.

والجدير بالذكر أن الهيئة أنشئت في عام 1992 بعضوية كل من مصر وليبيا وتلى ذلك انضمام السودان في عام 1996 ثم تشاد في عام 1998 حيث اتفقت الدول الأعضاء أن يكون المقر الرئيسي للهيئة المشتركة في طرابلس بليبيا وأن تكون رئاسة مجلس إدارة الهيئة بالتناوب بين الدول الأعضاء.

وجدير بالذكر أن تمويل موازنة الهيئة المشتركة من المساهمات السنوية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى المنح المقدمة من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والدول المانحة وقد قامت الهيئة منذ إنشائها بالعديد من الدراسات الهامة عن الخزان النوبي وتقييم إمكانياته وسبل تحسين إدارته والمحافظة عليـه.