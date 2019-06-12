شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يوافق على إقامة 4 مشروعات جديدة بتكلفة 46 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، الموافقة على إنشاء 4 مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية، بتكلفة 46 مليون دولار بمساحة 9 آلاف و100 متر مربع، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة، والعمل على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الاسماعيلية للجلسة رقم 85 لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، الأربعاء، والتي عقدها المحافظ بحضور المهندس أيمن صالح رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة.

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وتشمل تلك المشروعات الجديدة التي أقرها المجلس وتمت الموافقة عليها مشروعا لتصنيع وانتاج الملابس الجاهزة برأس مال وقدره 500 ألف دولار ويقام على مساحة اجمالية قدرها 2500 متر مربع ويوفر 100 فرصة عمل جديدة ومشروع للملابس الجاهزة وغزل القطن بتكلفة استثمارية قدرها مليون دولار.

وعلى مساحة خمسة آلاف متر مربع ويوفر عدد 1000 فرصة عمل ومشروعات لتصنيع الدهانات الحديثة بتكلفة استثمارية قدرها 2.1 مليون دولار يقام على مساحة 5000 متر مربع ويوفر عدد 105 فرص عمل ومشروعا للخدمات البترولية بتكلفة استثمارية 1 مليون دولار يقام على مساحة 1100 متر مربع ويوفر عدد 15 فرصة عمل.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على أن كافة أجهزة الدولة تهتم بدعم وتشجيع الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية والعمل على زيادة الانتاج من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة.

كما تناول الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة وتطوير كافة المرافق والخدمات بالمنطقة.