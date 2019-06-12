شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توقف عرض «شيخ الحارة» وتحذف «المخالف» استجابة لـ«الأعلى للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، خطابًا من الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أكد فيه التواصل مع قناتي «الظفرة وحواس»، وتم حذف كل المحتوى الذي يتعارض مع المعايير المعمول بها في القوانين والأنظمة والأكواد الإعلامية المصرية من برنامج «شيخ الحارة»، وأنه تم وقف عرض البرنامج.

وثمّن «الجابر» العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مؤكدا حرص بلاده على توطيدها وترسيخها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين.

كان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد خاطب نظيره الغماراتي حول لجوء قناة القاهرة والناس لبيع برنامج «شيخ الحارة» لقنوات إماراتية عقب قرار وقفه في مصر بقرار من الأعلى للإعلام، وهو ما استجاب له الجانب الإماراتي على الفور.