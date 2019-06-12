شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاعها لـ43 ألف جنيه للغرفة.. تعرّف على أسعار الفنادق بالساحل والغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزداد إقبال المصريين على المنتجعات والفنادق فى فترة الأعياد، التى تعد موسما للفنادق فى مختلف المدن السياحية، والذى بدوره يرفع أسعار الغرف، إذ تختلف هذه الزيادة من مدينة لأخرى ومن فندق لآخر داخل نفس المدينة حسب درجة الإقبال.

وتشهد منطقة الساحل الشمالي إقبالا كبيرا فى فترة الأعياد وبداية فصل الصيف، نظرا للجو المتميز الذي تتمتع به المنطقة، وهو ما يؤدى إلى رفع أسعار فنادقها مع زيادة الإقبال.

وتتراوح أسعار فنادق مارينا ما بين 10 آلاف جنيه فى الليلة للغرفة المزدوجة وحتى 11 ألف جنيه، وتقترب فنادق منطقة برج العرب من 7 آلاف وحتى 13 ألف جنيه.

وترتفع الأسعار كلما اتجهنا غربا، حيث تصل فى أحد الفنادق فى منطقة سيدى عبدالرحمن إلى أكثر من 19 ألف جنيه، وتصل فى أحد الفنادق إلى 23 ألف جنيه، ويعد فندق «ريكسوس العلمين» من أغلى الفنادق فى الساحل، حيث يصل سعر الغرفة المزدوجة فى فترة العيد إلى 43 ألف جنيه.

وتعد مدينة الغردقة من المدن المفضلة للمصريين فى فترة إجازة العيد لقربها نسبيا من القاهرة مقارنة بمدينة مرسى علم، كما تتميز الغردقة بوجود عدد من مناطق الترفيه داخلها، مثل مكادى، وسهل حشيش، والجونة.

وفى سهل الحشيش، تتباين أسعار الفنادق، حيث يتراوح سعر الغرفة المزدوجة فى هذه المنطقة من 5 آلاف وحتى 147 ألف جنيه.

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وفى منطقة مكادى، تتباين أسعار الغرف ما بين 7500 جنيه وحتى 18 ألف جنيه للغرفة المزدوجة.

وتنخفض أسعار الفنادق قليلا فى منطقة الممشى السياحى، حيث تتراوح أسعار الغرف الفندقية ما بين 6 و9 آلاف جنيه، وهناك فنادق تقدم غرفة ثلاثية أو جناحا وتبدأ أسعار الغرف فيها من 11 ألف جنيه.

وتشهد أسعار الغرف الفندقية بصفة عامة زيادة فى الأسعار بنحو الضعف مقارنة بأسعار العامين الماضيين، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع التكلفة التى تتحملها الفنادق، وتتمثل فى ارتفاع تكلفة الكهرباء والمياه وأسعار السلع الغذائية مع زيادة تكلفة نقلها، مما يضطر الفنادق إلى رفع أسعارها لمواجهة زيادات تكلفة التشغيل.

يقول تامر نبيل، رئيس غرفة فنادق البحر الأحمر، إن هناك زيادة فى حجوزات إجازة العيد تتراوح بين 10 و25%، مشيرا إلى أن أسعار الغرف فى المدينة تقترب من أسعار شم النسيم.

وتعتبر مدينة شرم الشيخ من المدن التى تقل فيها نسب الإشغال مع وجود حظر سفر من السوقين الروسية والبريطانية، لكن نسبة الإشغالات ترتفع فى المدينة مع إجازة العيد.

وتقل أسعار فنادق شرم الشيخ نسبيا مقارنة بالغردقة، والساحل الشمالى، حيث تتراوح أسعار فنادق خليج نعمة بين 3500 و7 آلاف جنيه للغرفة المزدوجة فى الليلة، وترتفع نسبيا أسعار الغرف فى منطقة الهضبة لتتراوح ما بين 5500 و10700 للغرفة المزدوجة.

يقول تامر الشاعر، عضو غرفة الفنادق: إن الإقبال فى الأعياد يزيد بنحو 25ــ30% على المدينة، متوقعا أن يزيد عيد الفطر الإشغالات فى المدينة إلى نحو 70%.