شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات بحوث الشرطة لمواجهة خطورة ترويج الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت الحلقة النقاشية عن خطورة ترويج الشائعات وأثرها على أمن المجتمع بعدة توصيات أبرزها تخصيص مواد دراسية فى المدارس والجامعات لمواجهة الشائعات، واهتمام وسائل الإعلام بمكافحتها، والالتزام بالمعلومات الدقيقة وعدم ترويج الشائعات.

وأوصى المحاضرون في الجلسة النقاشية المقامة في مركز بحوث الشرطة، بضرورة تخصيص خطب فى صلاة الجمعة للتصدى للشائعات وإثارة البلبلة، وأهمية إتاحة المعلومات من قبل الأجهزة المعنية لمنع صدور الشائعات.

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وشدد المحاضرون على أهمية نشر وإتاحة المعلومات لغلق الأبواب على الشائعات، وتفعيل الصفحات الرسمية للمسئولين على السوشيال ميديا، واستخدام القوة الناعمة لتسجد في أعمال فنية خطورة تداول الشائعات، والتنبيه على بعض الإعلاميين من خطورة الحصول على المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون تدقيقها، وتنمية مواهب الشباب والاستفادة من قدراتهم الإيجابية بدلا من تركهم لتلقى الشائعات.