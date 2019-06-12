شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المزارع المصرية فى أفريقيا لـ22 مزرعة بنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشباب الإفريقى المشارك فى منحة " ناصر للقيادة الإفريقية"، بمسئول وزارة الزراعة بمصر، وذلك بمركز البحوث الزراعية خلال فعاليات منحة" ناصر للقيادة الإفريقية" التى أطلقها مكتب الشباب الإفريقى والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو ٢٠١٩م، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى.

وحضر اللقاء الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتورة شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفعيل التعاون مع القارة الإفريقية، مشيرًا إلى رؤية واستراتيجية مصر فى استغلال كافة الثروات والموارد البشرية الموجودة بالقارة الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة .

كما تم استعراض الجهود المصرية والتعاون المشترك مع القارة الإفريقية فى المجال الزراعى بما يتماشى مع توجيهات الاتحاد الافريقى، وإضافة أن المزارع المصرية فى أفريقيا يبلغ عددها ثمانية، وتعمل فى إطار تدريبى وإرشادى، ومن المتوقع زيادتها إلى 22 بنهاية عام 2020.

وأوضح أن إرتباط مصر بإفريقيا جاء منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال أول قمة أفريقية عقدت بأديس أبابا عام 1963، مشيراً إلى حركات التحرر الذى قادها عبد الناصر على المستوى السياسى بإفريقيا مما انعكس على التنمية والتعاون المثمر مع القارة الإفريقية خاصة بأن الزراعة تعد عموداً أساسيًا فى تنمية العلاقات بين الشعوب .

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وأشار إلى أن الإنتاج الزراعى يعد المحور الأساسى الذى تعتمد عليه الدول الإفريقية، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين مصر وأفريقيا يعتمد على عقد العديد من الاتفاقيات والبرووتوكولات التى تساهم فى تنمية القارة الإفريقية.

فيما استعرضت الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية، جهود إنشاء المزارع المشتركة بالدول الإفريقية، وتاريخ مصر مع أفريقيا فى مجال الزراعة، كما تطرقت لرؤية واستراتيجية وزارة الزراعة فى الدول الإفريقية ومجالات التعاون المشترك ودعم الدول المختلفة .

وقامت بتعريف الشباب الإفريقى بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء ومجالاتهما وكافة المراكز التابعة لوزارة الزراعة، وتناولت برنامج تطوير المزراع المصرية بالدول الإفريقية، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية .

وأختتم اللقاء بجولة تفقدية داخل مركز البحوث والتى تضمنت معامل العانصر الأبحاث، تحليل المياه، السموم الفطرية، الملوثات العضوية، العناصر الرقابية، البيوتكنولوجى، سلامة الغذاء، فحص وتدريج الحبوب، السوائل البيلوجية .