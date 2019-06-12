الأحد القادم.. رسالة دكتوراه لمحافظ البحر الأحمر عن"شلاتين وحلايب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد قاعة"ناصر" بأكاديمية ناصر العسكرية العليا الأحد المقل مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من اللواء أركان حرب أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بعنوان"التنمية الشاملة لشلاتين وحلايب وأثرها على الأمن القومى المصرى". تعقد مناقشة الرسالة فى تمام الساعة العاشرة من صباح الأحد المقبل السادس عشر من يونيه 2019.

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