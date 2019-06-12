شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمنى: المتطرفون يهدفون من الشائعات إحداث الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد شريف أبو الخير بقطاع الأمن الوطنى، أن هناك 44 مليون مصرى يستخدمون الإنترنت، وهنا يكمن خطورة استخدام الانترنت في ترويج الشائعات، حيث يستغل مروجي الشائعات القضايا الاجتماعية التي تمس المواطنين والأسرة لترويج الشائعات.

وأضاف أبو الخير في كلمة له بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وأثرها على أمن المجتمع بمركز بحوث الشرطة، أن الجماعات المتطرفة ومروجي الشائعات يهدفون لإحداث الفوضى، ولابد أن يتم الرد على الشائعات بسرعة وحسم لعدم إنتاجها مرة أخرى لعدم انتشارها بشكل كبير.

وأوضح أنه يتم ترويج الشائعات عبر الفيس بوك أو القنوات المناهضة للدولة وبعض الأحيان الواتس آب المجهول، ويتم مواجهتها عن طريق الصحف ونقابة الصحفييين والوزارات وغيرها من المؤسسات.

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وبدوره، قال اللواء أحمد سعد بالشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن أحد النواب تقدم بمشروع قانون بالمجلس لمواجهة الشائعات ولم يتم البت فيه للآن.