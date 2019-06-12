شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فنية لإنشاء صندوق لإسكان العاملين فى الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكّلت وزارة الأوقاف، لجنة برئاسة المهندس سمير الشال، رئيس قطاع الخدمات، والدكتور أحمد عبد الرؤوف، وكيل الوزارة للشئون القانونية، والمهندس مجدى أبو عيد وكيل الوزارة للشئون الهندسية، لسرعة دراسة إنشاء صندوق لإسكان العاملين بالأوقاف ينطلق عمله خلال العام المالى 2019 / 2020، ميلادية بدعم كبير من الموارد الذاتية للوزارة.

ويهدف الصندوق إلى توفير سكن كريم للعاملين بالأوقاف، وستكون الأولوية فيه لإسكان الأئمة المغتربين بالمناطق الحدودية والنائية، وفى المحافظات التى تتوفر فيها مشروعات لهيئة الأوقاف المصرية أو لهيئة المجتمعات العمرانية، وسوف تعلن الوزارة عن ضوابط التقدم للصندوق أو الاشتراك فيه فور إنهاء إجراءات اعتماده وتأسيسه.

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قالت وزارة الأوقاف، إن ذلك فى إطار ما تحققه وزارة الأوقاف من تعظيم لمواردها الذاتية، وفى ضوء عمل الوزارة على تحسين مناخ العمل وتحسين الأحوال المعيشية لجميع العاملين بها، ولا سيما الأئمة وبخاصة المغتربون منهم.