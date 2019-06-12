شكرا لقرائتكم خبر عن نشر الوعى بحقوق الطفل خلال احتفالية اليوم العالمى ضد عمل الأطفال فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية احتفالية باليوم العالمى ضد عمل الأطفال فى مصر بمشاركة 50 ابنا من الأطفال العاملين والأطفال المعرضين لخطر التسرب من التعليم والانخراط فى عمل الأطفال حيث تمتد الاحتفالية اليوم الأربعاء، 12 من يونيو الجارى وتهدف الفاعلية إلى تعزيز مركز الطفل العامل لدعم الأطفال من خلال نشر الوعى بحقوق الطفل ومشكلات عمل الأطفال ورفع وعيهم بسياسات وآليات الحماية عبر منهج تشاركى وتفاعلى فعال باليات متنوعة من الرسم والمسرح والألعاب ومسرح العرائس تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى أن أنشطة الاحتفالية تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة وورش عمل لأطفال مركز الطفل العامل بجمعية تنمية المجتمع المحلة بشبرا الخيمة من خلال استخدام الأدوات المختلفة لتنفيذ عرض مسرحى من تأليف الأطفال وإخراجهم بهدف تعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية حماية الأطفال كما سيتم إقامة ورشة للرسم وأخرى لمسرح العرائس وسيتم عرض مخرجات الورش فى الاحتفال الذى سيقام غدا الأربعاء، الذى سيشهدها ممثلين عن منظمة العمل الدولية والوزارات المعنية والجهات المهتمة حيث سيتضمن الحفل مسرحية للاطفال ومعرضا للوحات فى إطار التصدى لعمالة الأطفال وتكريما للأبناء المشاركين.