شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: بدء تصحيح العينات العشوائية للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

وبدأت الامتحانات السبت 25 مايو الماضى، وتنتهى 29 يونيو الجارى، والطلاب يؤدون الامتحان فى 572 لجنة منهم لجنتين بعوث، ويشارك فيها نحو 30 ألف مراقب.