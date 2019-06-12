العربية: توقيف 68 ضابطا من الإسلاميين فى محاولة الانقلاب العسكرى بالسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر لقناة "العربية"، بأن 68 ضابطا تم توقيفهم ويخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية فى السودان. وكانت مصادر سودانية، أفادت بإحباط محاولة انقلاب عسكرى فى السودان، وذكرت المصادر، أن المجموعة التى حاولت الانقلاب على المجلس العسكرى أغلبها ضباط من الإسلاميين.

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