شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على اقتراح بإنشاء مدينة العدالة ببرج العرب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح المقدم من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن إنشاء مدينة العدالة ببرج العرب الجديدة – بمحافظة الإسكندرية. وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارتى المالية والتخطيط، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة. Advertisements وأوضح ممثل جهاز مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، أنه تم توفير مساحة 111 فدان لتنفيذ المشروع عليها.

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