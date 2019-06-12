شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن مشجعى نادى "بيتار القدس" فى الدورى الإسرائيلى الممتاز، أصروا على "تغيير اسم" لاعب النادى الجديد، النيجيرى على محمد، أعتراضًا على لقب "محمد".

ووقع الجانب الإسرائيلي مؤخرًا مع اللاعب النيجيرى البالغ من العمر 23 عامًا مقابل 1.7 مليون يورو، وقد وافق على اتفاق لمدة 3 سنوات.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن مؤيدي النادي المتعصبين، المعروفين باسم "لا فاميليا"، نشروا بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم سيمنحونه اسمًا آخر.

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"بيتار" هو النادي الوحيد في الدورى الإسرائيلي الممتاز الذى لم يوقع أبدًا مع لاعب عربى، ورغم أنه وقع مع لاعبين مسلمين في الماضى، إلا أن ذلك لم يلق قبولاً من قبل.

أصبح النادي رمزًا لثقافة كرة القدم الإسرائيلية والحركة الصهيونية وغالبًا ما يرتبط بحزب "ليكود" اليميني.