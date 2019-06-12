نقل مصابي "حادث كوبري طرة" لمستشفى المبرة والإنتاج الحربي والمعادي -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إن مصابي حادث التصادم الذي وقع بين 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في طرة منطقة حلوان، تم نقلهم إلى مستشفى المبرة، والإنتاج الحربي، والمعادي، وحلوان، لتقديم العلاج اللازم لهم.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة آخرين، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع المصابين للمستشفى وجاري تحديد هوية المتوفين والمصابين.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت إخطارا من الخدمات المعينة بطرة بوقوع حادث مروري، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وإعادة حركة السير مرة أخرى.