الداخلية: ضبط 7 طلاب لتسريبهم امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتداوله عبر تطبيق "واتس آب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 7 طلاب سربوا امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتداوله عبر تطبيق "واتس آب" لطلاب الثانوية العامة.

ورصدت المتابعة اضطلاع عدد من طلاب المدارس بنطاق محافظات القاهرة، والجيزة، والدقهلية، وسوهاج، وأسيوط، والمنوفية، بنشر عدد من كراسات الأسئلة والإجابات الخاصة بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، ونشرها عبر تطبيق الواتس آب بالهواتف المحمولة الخاصة بهم.

وعلى الفور تم التعامل فنيا مع الصفحات المتداولة وتحديد القائمين عليها وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط 7 طلاب داخل مقار اللجان وبحوزتهم الهواتف المستخدمة في نشر الأسئلة والإجابات.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب والمشرفين على المدارس لتقاعسهم عن عدم منع الطلاب من استخدام الهواتف داخل اللجان الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة.