الداخلية: 4 ملايين حساب وهمي على "الفيس بوك" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال الدكتور محمد الجندي الخبير المعلوماتي، إن إطلاق الشائعات ليس أمراً اعتباطيًا وإنما تتم بأسلوب ممنهج وتشرف عليه أجهزة مخابراتية، خاصة أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين ويوجد من يسئ استخدامها.

وأضاف "الجندي" في جلسة حلقة نقاشية، أن البعض يتلاعب بعقول المواطنين من خلال الصور، أو المنتجات الإعلامية التي يتم عرضها، مشيرًا إلى أن لابد من الاهتمام بالبحث العلمي للتصدي للشائعات وخطورتها، خاصة أن كثيرين غير مؤهلين لاستقبال المعلومات وتحليلها.

من جانبه قال اللواء دكتور على حسني وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، إن صفحة الوزارة على الفيس بوك بها 14 ملايين متابع لنشر الأخبار الصحيحة.

وأضاف، انتشرت شائعة عن اختطاف فتاة بالبحيرة وبالفحص تبين أنها هاربة بسبب امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه للأسف يوجد ما بين 4 لـ 6 مليون صفحة وهمية على الفيس بوك بمصر ومعظمها يروج الشائعات، ولا يتوقف الأمر على داخل مصر، ولكن هناك من يطلقها من الخارج.

Advertisements

وانطلقت فاعليات، جلسة نقاشية تحت عنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على أمن المجتمع"، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة.

جاء ذلك على هامش انطلق فاعليات، جلسة نقاشية تحت عنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على أمن المجتمع"، المنعقدة بأكاديمية الشرطة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية وسيلة بعض الأجهزة في إسقاط الدول.

وشارك في الحضور نخبة من الخبراء المتخصصين، وقيادات وزارة الداخلية على رأسهم اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء دكتور محمود الجمسي نائب رئيس الأكاديمية، واللواء حاتم فتحي مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء أحمد سعد قطاع الشئون القانونية، واللواء علي حسني، وكيل الإدارة العامة للإعلام، واللواء باسم منصور مساعد الأكاديمية الشرطة، واللواء عصام أمبابي مساعد رئيس أكاديمية الشرطة، والعميد شريف ابو الخير قطاع الأمن الوطني، والدكتور نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، والدكتور نيرمين خضر أستاذ الأعلام بجامعة القاهرة، والعميد دكتور محمد الزغبي قطاع الأمن العام .

كما ضمت قائمة المشاركين في الجلسة النقاش الاستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، الدكتور محمد نجيب الجندي خبير المعلوماتية وعضو هيئة - الاستاذ محمد نوار رئيس الاذاعة المصرية - الدكتورة سميحة نصر استاذ علم النفس للجنائي -الدكتور ايهاب يوسف امسنة عام جمعية الشعب والشرطة لمصر - العميد عاصم الشريف الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمناقشة المخاطر واليات الوقاية من ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي .