ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ‏‫تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط 6 أشخاص بالغربية، كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة الدراجات النارية، واعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وبحوزتهم سلاح ناري ومواد مخدرة. كانت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية، أفادت قيام 6 أشخاص محددين "لخمسة منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش- 15 جرام من مخدر الهيروين). واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي، والسلاح للدفاع، وأضافوا بقيامهمن بارتكابهم 6 حوادث سرقة دراجات نارية بدائرة المركز، وأرشدوا عن المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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