ضبط شخص ينتحل شخصية ضابط بحوزته سلاح ناري بمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ‏‫نجحت شرطة النقل والمواصلات، برئاسة اللواء مصطفي الرزاز مساعد الوزير لإدارة شرطة النقل والمواصلات، من ضبط أحد الأشخاص قبل دخوله محطة مترو أنفاق الزهراء ينتحل شخصية ضابط بحوزته سلاح ناري وذخائر. تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة سادس مترو الأنفاق من ضبط أحد الأشخاص 25 سنة، أثناء مروره من بوابة الكشف عن المعادن بمحطة مترو أنفاق الزهراء، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم بداخلها خزينة بها 6 طلقات، تحقيق شخصية ضابط، بطاقة ترخيص حيازة سلاح. بمواجهته أقر بحيازته وإحرازه للسلاح الناري بقصد الدفاع، وقيامه بتزوير"تحقيق شخصية ضابط"، ورخصة السلاح بقصد استخدامهما في مصالحه الشخصية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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