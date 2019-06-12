بالصور.. مصرع 14 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري طرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: لقى 14 شخصًا مصرعهم، وأصيب 8 أخرين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في طرة منطقة حلوان. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت إخطارا من الخدمات المعينة بطرة بوقوع حادث مروري، ما أدى إلى توقف حركة المرور. وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

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