انخفاض أعداد المعتمرين بمطار القاهرة والصالة الموسمية تستعد للحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تنتهي شركة مصر للطيران من جسرها الجوي المخصص لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة خلال الأسبوع المقبل، لتبدأ الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي الإعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام على رحلات الشركة.

وقالت مصادر مطلعة بالصالة الموسمية، إنه بدأ انخفاض أعداد الرحلات الخاصة بعودة المعتمرين تدريجيا، وينتهي الأسبوع المقبل وتكون الصالة استقبلت خلال شهر رمضان الماضي حوالي 100 ألف معتمر تم نقلهم على حوالي 500 رحلة نظمتها شركة مصر للطيران، وتبدأ بعد ذلك مراحل الصيانة للصالة الموسمية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام .

وأضافت المصادر أن الصالة استقبلت 2500 معتمر وصلوا على 10 رحلات نظمتها الشركة من الأراضي المقدسة إلى مطار القاهرة الدولي.