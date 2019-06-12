محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن إنشاء مدينة العدالة ببرج العرب الجديدة – بمحافظة الإسكندرية.
وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة.
وأوضح ممثل جهاز مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، توفير مساحة 111 فدانًا لتنفيذ المشروع عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر "اقتراحات النواب" توافق على إنشاء مدينة "العدالة" في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.