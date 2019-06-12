راديو "إينرجي" يكشف عن برنامج "مساء الأنوار يا أفريقيا" لمدحت شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
ينطلق الأحد المقبل، برنامج "مساء الأنوار يا أفريقيا" والذي يقدمه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي من الأحد للخميس من الخامسة حتى السادسة والنصف مساءً.
وحسب بيان، اليوم الأربعاء، يأتي البرنامج ضمن خطة "إينرجي" للتغطية الخاصة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة في مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
وسيقدم البرنامج أهم الأخبار ونتائج وتحليلات المباريات، مع الكواليس الحصرية واللقاءات والتعليقات، والمداخلات الهاتفية مع مسؤولي المنتخبات ونجوم الإعلام والتحليل الرياضي في مصر.
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