أخبار مصر | برلمانية تتقدم ببيان عاجل للحكومة حول وجود ثعابين في مبنى وزارة الزراعة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم ببيان عاجل للحكومة حول وجود ثعابين في مبنى وزارة الزراعة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن وجود ثعابين في مبنى وزارة الزراعة بمنطقة الدقي بالجيزة، واصفة ردود المسئولين في الوزارة بـ"التفاهة".

وقالت ثاب، أن كاميرات مراقبة وتأمين مبنى وزارة الزراعة رصدت وجود 3 ثعابين موجودة بين أروقة وممرات مكاتب وإدارات المعمل المركزى للمبيدات الذي يقع بين مباني وزارة الزراعة بالدقى، عقب خروج الموظفين من المبنى، مطالبة بتدخل مباشر لحل المشكلة حفاظا على العاملين، مُؤكدة أن هناك تصريحات غريبة من مسئولي الوزارة للرد على هذه الكارثة، مشيرة إلى أن الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أعلن أن وجود الثعابين بوزارة الزراعة هو نوع من التوازن البيولوجى بين الكائنات، وأن الثعابين التي تم العثور عليها غير شديدة السمية وغير قاتلة ومستأنسة، ولا تهاجم العاملين بالوزارة إلا في الحالات القصوى عند مهاجمتها.

وتابعت:"هناك مسئول آخر بالوزارة وهو الدكتور أشرف المرصفي، المدير التنفيذي للمعمل للمبيدات والعناصر الثقيلة، تجاهل الأزمة، وركز في الإشادة بكاميرات المراقبة، حيث علق أن نظام الكاميرات المحكم الذي يستعين به المعمل رصد حركة الثعابين، وأنه تمت الاستعانة بصيادين للتعامل معها فورًا واصطيادها، وفحص باقي أماكن المعمل للتأكد من خلوها من أي ثعابين أخرى".

وطالبت النائبة البرلمانية، بتوضيح إستراتيجية الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة، لاسيما وأنها تتفشى بشكل غريب، وآلية التعامل حال تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى في الصيف المقبل.

