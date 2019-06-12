أخبار مصر | مصرع وإصابة 24 شخصا.. "الصحة" تعلن ارتفاع ضحايا حادث الأتوستراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 24 شخصا.. "الصحة" تعلن ارتفاع ضحايا حادث الأتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين " ميكروباص" بطريق الاتوستراد، حلوان.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلي مستشفيات البنك الاهلي، وحلوان العام، ومبرة المعادي، وجراحات اليوم الواحد بالبساتين.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه نزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف داخلي بالبطن، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.