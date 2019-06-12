أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى"أطفال النصر" و"الرمد" ببورسعيد.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى"أطفال النصر" و"الرمد" ببورسعيد.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفى أطفال النصر التخصصي للوقوف على معدلات إنجاز التجهيزات النهائية قبيل انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية للمحافظة والتي تستمر ليومين ضمن سلسلة من الزيارات المكثفة التي تقوم بها الوزيرة لتفقد عددٍ من المنشآت الطبية وعقد مجموعة من الاجتماعات المتعلقة بإطلاق المنظومة.

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان، أقسام مستشفى أطفال النصر التخصصي حيث استهلت الزيارة بتفقد أقسام الطوارئ والأشعة والأورام مشددةً على استلام المستشفى يوم 15 من الشهر الجاري، على أن يتم الانتهاء من الفرش الطبي وغير الطبي يوم الإثنين القادم الموافق 17 من يونيو الجاري، كما وجهت بسرعة إنهاء واجهة المبنى القديم بشكل نهائي، بما يراعي الطراز المعماري والهندسي للمبنى.

وتفقدت وزيرة الصحة مستشفى الرمد بمبنييه "القديم والجديد" موجهةً بأن يقدم المبنى الجديد كافة الخدمات الطبية على أن يشمل العيادات الخارجية، وكذلك سرعة الانتهاء من الواجهة الخارجية، بما يعكس معدلات الإنجاز داخل المستشفى، إضافةً إلى الانتهاء الكامل من الفرش الطبي وغير الطبي فى المواعيد المحددة، لتصبح جاهزة تمامًا قبل إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جدير بالذكر أن الوزيرة كانت قد دشنت غرفة عمليات وطوارئ بمقر هيئات التأمين الصحي الثلاث، للوقوف على التجهيزات النهائية لحظة بلحظة على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا وتذليل أي عقبات.