أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار المعاهد التعليمية الخاصة الوهمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار المعاهد التعليمية الخاصة الوهمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أهمية التصدي لاعلانات المعاهد الوهمية، خاصة مع اقتراب موسم التنسيق والتقدم للجامعات.

وقال بركات، إن أكثر تخصصات المعاهد الوهمية المنتشرة هي تخصصات الهندسة والتمريض، وأن المشكلة ليس فقط في عدم قانونيتها بل في عدم التزامها بالتنسيق الموضوع للمعاهد الخاصة والحكومية لتخصص معين، مُشيرًا إلى أن المعاهد تتاجر بأحلام الشباب الذين فقدوا الأمل في الالتحاق بالكلية التي لطالما حلموا بها، وتوهمهم بإمكانية تحقيق الحلم مقابل آلاف الجنيهات، إلا أن الطالب يفاجأ في النهاية بضياع مستقبله، نتيجة عدم اعتراف أحد بشهادة من معهد وهمي.

وطالب النائب البرلماني، بتشديد الرقابة وعدم السماح باستغلال الطلاب، وتوعيتهم بأهمية التأكد من تسجيل المعهد لدى وزارة التعليم العالي وأنهم عهد معترف به، ويندرج ضمن قائمة التنسيق التي يختار منها الطلاب.