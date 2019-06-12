أخبار مصر | برلمانية تقترح تعيين امرأة في منصب نائب رئيس الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تقترح تعيين امرأة في منصب نائب رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترحت النائبة هيام حلاوة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعيين امرأة في منصب نائب رئيس الجمهورية، تفعيلًا لنص المادة 150 من الدستور، والتي تسمح لرئيس الجمهورية، بتعيين نائبًا أو أكثر، وتنفيذًا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها ملايين المصريين، لافتة إلى أن هذا الأمر حال حدوثه يعد الأول من نوعه في مصر والعالم العربي.

وتمنت حلاوة، أن ينال هذا المقترح على قبول القيادة السياسية في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه للمرأة، فالم تنل المرأة المصرية في أي عهد سابق، هذا القدر من الاهتمام الذي تناله حاليًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أعلن منذ ومه الأول، انحيازه التام للمرأة المصرية، وشموله برعايتها، واعتزامه العمل على التمكين لها في المجتمع، وتابعت:"ما رأيناه خلال السنوات الماضية، خير شاهدً فالأول مرة في تاريخ الدولة المصرية، تقلدت 8 سيدات مناصب وزراء ومحافظ في حكومة واحدة، ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية في مصر منذ نشأتها في عام 1868، نجد أكثر من 90 نائبة تحت القبة كل ذالك لم يكن سيحدث لولا وجود إرادة سياسية قوية، تعي تمامًا قيمة المرأة ومكانتها في المجتمع".

وأكدت النائبة البرلمانية، أنه لا أحد ينكر دور المرأة في ثورة 30 يونيه، هبت للدفاع عن بلدها، ومنع انزلاقها في مستنقع الفوضى والخراب، فقدمت أبنائها وأزواجها ضباطًا وجنودًا، للحفاظ على وطنها، وتحملت التحديات التي تواجه مصر، وثابرت كثيرًا لتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي، وأعباء المعيشة من أجل أن تصل بلادها إلى بر الأمان.