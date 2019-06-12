أخبار مصر | رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مواقع العمل وورش الصيانة بمنطقة غرب الدلتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مواقع العمل وورش الصيانة بمنطقة غرب الدلتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام صباح اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بجولة تفقد فيها مواقع العمل بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية تضمنت ورش الحضرة وورش جبل الزيتون ومحطة قطارات الإسكندرية وسيدي جابر رافقة فيها نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة ومدير منطقة غرب الدلتا.

وأكد رئيس الهيئة خلال تفقده لمحطة سيدي جابر على زيادة منافذ بيع التذاكر وفتح منافذ جديدة للتيسير على الركاب لمنع الزحام على شبابيك التذاكر وتفقد عدد من المنافذ الجديدة التي تم فتحها لخدمة ركاب القطارات المكيفة بالدور الأرضي.

وكما تفقد مواقع العمل بورش الصيانة والتجهيز اليومى بالحضرة والتى تقوم بعمل الصيانة الدورية واليومية لقطارات خط أبو قير تفقد فيها ورش صيانة وتجهيز العربات والجرارات وأقسام الورش المختلفة والتقى بالعاملين بالورشة كما وجه بمراجعة تخطيط مدخل الورشة لرفع كفاءة التشغيل.

وخلال تفقده ورش جبل الزيتون المتخصصة في عمرة وصيانة عربات البضاعة أكد على أهمية مراجعة أعمال العمرات الجسيمة والمتوسطة التي تتم بالورشة مع الالتزام بإجراءات الجودة وعدم خروج أي عربة قبل التأكد من سلامتها وذلك ضمن خطة الهيئة لزيادة حجم الطن المنقول من البضائع إلى ٢٥ مليون طن عام ٢٠٢٥ لتنمية موارد الهيئة.