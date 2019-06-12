أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد مصابي حادث "الأوتوستراد".. (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد مصابي حادث "الأوتوستراد".. (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مصابي حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة ملاكي، بطريق الاوتوستراد بمنطقة طره، أدي إلى وفاة 14مواطن وإصابة 8 حالات تم نقلهم جميعا لمستشفي البنك الأهلي.

وأكد المحافظ علي محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بتقديم كافة المساعدات الطبية اللازمة للمصابين وكذلك التسهيلات اللازمة لأسر المتوفيين لاستخراج تصاريح الدفن.